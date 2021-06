Le parc de conservation Barbe-Denys-De La Trinité et ses infrastructures seront modernisés

La Ville de Contrecoeur est heureuse de communiquer l’amorce des travaux de mise en valeur du parc de conservation Barbe-Denys-De La Trinité au cours de l’été 2021. Ce vaste chantier s’inscrit dans le plan d’action environnemental 2021 de la municipalité.



Le projet, d’une valeur totale d’un peu plus de 250 000 $ bénéficie du soutien financier de la Fondation de la faune du Québec via le Programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels qui octroie à la Ville de Contrecoeur une subvention de 100 000 $. Cette nouvelle contribution à la mise en valeur de ce milieu naturel s’additionne aux nombreux investissements déjà complétés dans les dernières années :

2018-2019-2020 – balisage des sentiers, installations de panneaux et aménagement d’une première passerelle de 40 m financés par la Corporation du 350e et ses partenaires;

2021 jusqu’à présent – grande corvée de nettoyage du 5 juin subventionnée par la Fondation GDG via son programme «Coup de balai».



Les travaux subventionnés prévoient l’aménagement de cinq nouvelles passerelles, la révision de la signalisation dans l’ensemble du parc dont la mise en place de panneaux directionnels, d’interprétation, de dépôt des déchets et autres directives quant à l’usage des VTT, sport de raquette et les différentes activités permises. À cela s’ajoute, la plantation d’arbres et de végétaux, la réalisation d’activités éducatives animées et de sensibilisation des élèves de 4e, 5e et 6e année du cycle primaire. Le rehaussement des sentiers et l’aménagement d’une aire de repos incluant l’installation de bancs viendront compléter ce projet d’envergure. Cette importante subvention s’additionne à un legs financier de la Corporation du 350e et ses partenaires ArcelorMittal, le Port de Montréal et Grantech pour l’aménagement de la passerelle dans les sentiers du 350e qui relie quelque 8 kilomètres de sentiers multiusages. Les travaux ayant débuté en 2020 s’échelonneront jusqu’à la fin de l’été 2022.



« En 2022, au terme de ces travaux importants dans cette zone de conservation, le parc Barbe-Denys-De La Trinité sera un lieu encore plus rassembleur pour la population contrecœuroise de tout âge. Les amateurs de plein air, d’ici et d’ailleurs, y trouveront un espace vert convivial pour pratiquer à l’intérieur des sentiers leurs activités récréatives tout en préservant la biodiversité du lieu. C’est une réelle satisfaction de rendre davantage accessibles et sécuritaires les sentiers de ce site naturel, en plein cœur de la ville. Puis, les impacts seront bénéfiques tant sur la santé des individus que sur l’environnement. » fait valoir la mairesse de Contrecoeur Maud Allaire.



« Nous sommes fiers de pouvoir poursuivre l’important travail qui est nécessaire pour la mise en valeur de cette grande zone de conservation. Nous apprécions grandement la collaboration que nous entretenons avec la Ville de Contrecoeur depuis 2017 », souligne Simon Côté, coordonnateur général d’Arbre-Évolution Coop.



Rappelons que le Programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels est un programme d’aide financière de la Fondation de la faune du Québec réalisé en collaboration avec son partenaire financier Hydro-Québec. Il vise à soutenir des initiatives de mise en valeur, d’aménagement et d’implantation d’infrastructures facilitant l’accessibilité publique aux milieux naturels tout en assurant la protection de la biodiversité.



Ville de Contrecœur



Située en Montérégie, à 40 kilomètres à l’est de Montréal, la Ville de Contrecœur s’étend sur quelque vingt kilomètres sur la Rive-Sud du fleuve Saint-Laurent. La municipalité ayant plus de 350 ans d’histoire compte 9 400 habitants et connaît une croissance démographique importante. La Ville de Contrecœur est aujourd’hui une communauté moderne, dont l’économie est largement dominée par le secteur industriel. Le projet d’agrandissement des installations du Port de Montréal est au cœur du développement économique.



Fondation de la faune du Québec



La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats. C’est grâce à la contribution de plus d’un million de chasseurs, pêcheurs et trappeurs du Québec, des milliers de donateurs et des nombreuses entreprises privées que la Fondation soutient depuis 1987 plus de 2 000 organismes partout au Québec, créant un véritable mouvement faunique.