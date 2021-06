Don des Chevaliers de Colomb de Varennes à la Fondation Lajemmerais

La Fondation Lajemmerais tient à remercier les Chevaliers de Colomb de Varennes pour le don au montant de 500 $ qui nous a été généreusement offert le 12 mai dernier.

Ce geste d’une grande sensibilité humaine à l’égard de notre Fondation nous touche énormément et ne se dément jamais. C’est avec une grande sincérité que vous avez toute notre gratitude.

Le mieux-être des personnes demeurant au Centre d’hébergement De Lajemmerais nous tient à cœur et est au centre de nos préoccupations. C’est dans cette optique et grâce à votre don que nous pouvons leur rendre la vie plus agréable.