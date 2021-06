Une campagne mobilisatrice pour lutter contre les changements climatiques

« La réduction des émissions de gaz à effet de serre, ça passe par nos grands projets et nos actions au quotidien. Prenons tous part à la lutte contre les changements climatiques. » Tel est le message que le gouvernement du Québec véhicule dans sa première campagne publicitaire visant à inciter les Québécois à participer à ce grand projet collectif à ses côtés. S’inscrivant dans la foulée du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030), qui fait une large place à l’électrification de l’économie, la campagne illustre quelques-unes des nombreuses actions en cours au Québec pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, construire une économie verte et mieux s’adapter aux impacts des changements climatiques. À l’image des carrés qui composent la courtepointe, élément central de la campagne publicitaire, toutes les actions communes de lutte contre les changements climatiques forment un tout et engagent la population vers un avenir rassurant. Cette campagne est l’occasion pour le gouvernement de réitérer sa vision pour accélérer la transition climatique et de parler des mesures, politiques, lois et règlements structurants qu’il mettra en œuvre dans le cadre du PEV 2030. D’ailleurs, plusieurs mesures ont déjà été annoncées depuis son entrée en vigueur, le 1er avril dernier, soit des investissements massifs en faveur de l’électrification des transports, des bâtiments et des industries; soutien au développement de nouvelles sources d’énergie propres, telles que les biocarburants, les bioénergies ou l’hydrogène vert; appui à des initiatives citoyennes, etc.