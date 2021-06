L’Université du troisième âge Sainte-Julie lancera ses activités cet automne

L’Université du troisième âge (UTA) Sainte-Julie est un organisme qui offre des cours, des conférences et des ateliers aux personnes de plus de 50 ans. Bien que ces cours soient offerts en collaboration avec l’Université de Sherbrooke, il s’agit d’offrir des programmations qui se structurent autour du plaisir d’apprendre. Pas de travaux, pas d’examens, simplement la satisfaction de s’instruire dans un cadre informel et de socialiser.



Initialement, les activités de l’UTA Sainte-Julie devaient démarrer à l’automne 2020. Toutefois à cause de la pandémie, l’équipe a été forcée de reporter son lancement. Cependant, cet automne, l’organisation y va avec confiance avec une formule innovatrice. En effet, les cours et les conférences seront offerts à la fois en présence, au pavillon Thérèse Savard-Côté, et virtuellement, pour ceux qui voudraient y assister tout en demeurant chez eux. Bien entendu, les règles de la santé publique qui seront en vigueur à l’automne seront respectées.



À compter de septembre, l’UTA Sainte-Julie offrira deux cours de 20 heures, une série de 8 conférences et un atelier d’écriture qui se tiendra à la bibliothèque municipale. L’inscription se fera en ligne, à compter du 17 août, sur le site de l’UTA Montérégie. Les professeurs et conférenciers sont souvent des gens réputés. On peut, par exemple, parler du grand designer Jean-Claude Poitras, de l’astrophysicien bien connu Robert Lamontagne, du spécialiste de la politique américaine Donald Cuccioletta ou du critique de cinéma Michel Coulombe. Tout cela, dans une ambiance détendue. La programmation complète sera aussi disponible dans le guide des loisirs de la ville de Sainte-Julie.



Pour réussir à faire un succès de ses activités, l’UTA comptera bien sûr sur la participation de son public cible, mais aussi de nouveaux bénévoles qui aimeraient contribuer à la réalisation de ces activités. Pour toute question ou désir de servir en tant que bénévole, on peut communiquer avec Yves Chaurette au 514-574-1511.