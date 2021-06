Une adorable minette à l’adoption

« Naboo est une belle chatte de 12 ans. Cette cocotte chérie est une vraie douceur qui saura certainement apprécier votre affection si celle-ci est donnée avec délicatesse, explique Patricia Durocher, Coordonnatrice aux communications chez Proanima, services animaliers. Tout ce que Naboo recherche, c’est une famille qui saura l’aimer pleinement et lui donner un sentiment de sécurité. Malgré son souffle au cœur, Naboo est en parfaite santé. »

Selon Jessica, bénévole, Naboo est « est un amour de minette. Elle est super câlineuse et ronronne dès qu’elle nous voit. Elle adore se faire flatter et venir jaser sur nos genoux.»

Ce chat fait partie du programme Ma bonne étoile ★ qui propose l’adoption au montant de votre choix, afin de vous permettre d’investir davantage pour sa santé. Devenez sa bonne étoile !

Renseignements : www. Proanima.com