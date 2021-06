Dévoilement de l’œuvre collective « Au vent du fleuve »

Des artistes ont donné une seconde vie à de vieux CD en créant une œuvre collective. Intitulée « Au vent du fleuve », celle-ci a récemment été dévoilée à la galerie Plein-Air située en bordure du fleuve à la hauteur de la rue Bachand Nord, à Boucherville.

L’œuvre d’art a été réalisée avec de vieux disques CD destinés aux ordures. Dix-sept artistes ont réussi à créer, à partir de plusieurs techniques, de véritables petits chefs-d’œuvre. L’initiative de Ginette Gutkin a permis d’embellir ce lieu devenu pour certaines personnes un endroit de calme et de beauté. Entretenue par Richard Perron et Roger Renaud, cette galerie créée durant le confinement prend de plus en plus d’ampleur. C’est un lieu à visiter.

À noter que pour éviter de blesser les arbres, les toiles et les réalisations artistiques seront dorénavant placées sur des poteaux. Il y en a même un qui est réservé aux dessins d’enfants.