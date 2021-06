Quatre entreprises de Boucherville lauréates de cinq Prix Excellence

Deux entreprises et une entrepreneure de Boucherville étaient à l’honneur le jeudi 20 mai dernier alors qu’avait lieu la remise des Prix Excellence de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) lors de la 37e édition du Gala Dominique-Rollin.

Pandémie oblige, le gala s’est déroulé virtuellement pour une deuxième année consécutive. Parmi les 36 finalistes dévoilés en mars, 16 prix ont été décernés aux entreprises qui se sont démarquées dans la dernière année, soit 12 pour chacune des catégories du concours et 4 prix spéciaux.

Au nombre des lauréats, on retrouve l’entreprise bouchervilloise Vision Stratégie Marketing, qui propose des programmes de ventes et de marketing. La direction s’est vu décerner le prix Relève et transfert d’entreprise.

Le prix Étinc’elle, réservée aux femmes entrepreneures, a été décerné à Brigitte Jalbert pour son titre de présidente et son implication dans l’entreprise familiale des Emballages Carrousel qui distribue de l’emballage alimentaire et industriel, des produits d’entretien, de santé et sécurité ainsi que de la machinerie d’emballage.

Madame Jalbert avait également été honorée par la Ville de Boucherville l’an dernier pour sa réussite en entreprise.

Le prix dans la catégorie Entreprise manufacturière ou de distribution moins de 10 M$ a pour sa part été remporté par le fournisseur d’auvents de Boucherville Porcupine Canvas Manufacturing.

Deux prix pour Sandoz

Par ailleurs, une autre entreprise de Boucherville, le laboratoire pharmaceutique Sandoz

a mérité, jeudi dernier, les grands honneurs lors de la grande soirée de gala, de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), soit la 41e édition du concours Les Mercuriades! Cette année, trente-trois prix Mercure ont été décernés dans l’une des dix-sept catégories du concours, sous les volets Grande entreprise et PME.

Sandoz Canada de Boucherville a remporté le prix Grande entreprise de l’année, Prix Banque Nationale.

Le prix Leadership, Femme d’exception Sun Life a par ailleurs été décerné à Karine Matteau, vice-présidente, Hôpitaux et médecins, chef des biosimilaires, Sandoz Canada pour le volet implication. Ce Mercure reconnaît le parcours exceptionnel d’une femme d’affaires ayant fait preuve d’audace, d’influence et de leadership tout au long de son parcours professionnel et au sein de son secteur d’activité.