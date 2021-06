Le Groupe Messier remet 9 000 $ à la Fondation Véro & Louis

Le Groupe Messier, propriétaire du Metro Sabrevois et autres épiceries Metro de la région, a remis la semaine dernière un don de 9 000 $ à la Fondation Véro & Louis. Une somme amassée grâce à la générosité des gens pour une cause qui ne saurait être plus noble.

Après les quelques retards causés par la pandémie, la Maison Véro & Louis de Varennes a finalement accueilli ses premiers résidents au cours des dernières semaines, une réalisation qui n’aurait pu être possible sans la contribution des citoyens et des entreprises.

Par leurs dons et commandites, ces derniers ont permis la concrétisation de ce beau projet qui permettra à des adultes de 21 ans et plus ayant un trouble du spectre de l’autisme d’avoir un chez-soi adapté à leurs besoins.

Parmi les donateurs, l’épicerie Metro Sabrevois de Boucherville et les autres succursales appartenant au Groupe Messier ont offert la semaine dernière un don de 9 000 $ à la Fondation Véro & Louis, une somme amassée au cours d’une collecte de fonds effectuée ce printemps.

Ce don s’ajoute aux 200 000 $ récoltés par le groupe Metro entre mars 2020 et mars 2021. L’entreprise remet à la Fondation 1 $ par repas individuel Tout prêt tout frais vendu et 2 $ pour le format économique.

Un frigo toujours bien rempli

Rappelons par ailleurs que, à titre d’épicerie officielle de la Maison Véro & Louis de Varennes, Metro Sabrevois s’engage à remplir le frigo de la maisonnée chaque semaine, et ce, douze mois par année.

« C’est certain que c’est un partenaire qui est très précieux pour nous, affirme la directrice générale de la Fondation Véro & Louis, Katty Taillon. Nous sommes privilégiés qu’il nous ait choisis. C’est un geste très significatif de nourrir nos résidents. Nous sommes très reconnaissants. »

Mme Taillon rappelle par ailleurs l’importance des dons individuels et de l’appui de la communauté qui ont contribué à la réussite de l’entreprise. « Tous les dons sont importants, ajoute-t-elle. Nous avons la chance à la Fondation d’avoir une notoriété auprès du public grâce à Véronique et Louis et, aujourd’hui, il y a vraiment beaucoup de gens qui nous appuient. Ça fait vraiment une différence. »