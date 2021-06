Déconfinement: retour progressif dans les bâtiments administratifs à compter du 14 juin à Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie est heureuse d’annoncer que les bureaux administratifs rouvriront partiellement à compter du 14 juin prochain, à la suite de l’annonce du plan de déconfinement du gouvernement du Québec. Des consignes sanitaires strictes seront mises en place pour assurer la sécurité des employés et des citoyens.



Les citoyens qui ont besoin d’un service en personne devront contacter la Ville par téléphone au 450 922-7111 ou par courriel à clientele@ville.sainte-julie.qc.ca pour prendre rendez-vous avant de se déplacer. Lorsque le rendez-vous sera pris, ils devront se présenter à la porte principale de l’hôtel de ville et signifier leur présence à l’interphone installé à cet effet dans le portique. De plus, des mesures de sécurité strictes ont été mises en place comme le port du couvre-visage, le lavage des mains obligatoire et l’installation de Plexiglas aux comptoirs des services. Les services en ligne, par téléphone et par courriel sont toujours à privilégier pour limiter les déplacements non essentiels.



Dès le 14 juin



Les visiteurs seront acceptés dans les bâtiments municipaux sur rendez-vous seulement.

Le Médialab de la bibliothèque est ouvert sur rendez-vous.

Le numéro de téléphone du Service aux citoyens 450 922-7104 sera remplacé par 450 922-7111, afin d’offrir une ligne directe.

Vers le 28 juin (palier vert)



Le pavillon Thérèse-Savard-Côté ouvrira aux visiteurs.

Dès la fin août (selon les directives gouvernementales)



Les visiteurs seront permis dans les bâtiments municipaux sans rendez-vous.