Un incendie jette deux familles à la rue

Un important incendie qui aurait débuté dans un cabanon a sévèrement endommagé deux résidences et jeté deux familles de Boucherville à la rue mardi dernier.

L’alerte a résonné au service des incendies de l’agglomération vers 18h10 et une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés pour combattre l’incendie qui se serait rapidement propagé aux deux résidences voisines de Place des Découvreurs, dans le secteur Sabrevois.

Malgré une intervention rapide, les pompiers ont mis plus de deux heures à maitriser les flammes, c’est pourquoi les deux résidences ont subi des dommages à ce point importants que les deux maisons pourraient devoir être rasées.

Avec le prix des matériaux en explosion, le montant des dommages pourrait s’élever à un million de dollars.

Seule bonne nouvelle, personne n’a été blessée et les deux familles sinistrées ont entre autres été rapidement soutenues par des proches. Déjà plusieurs messages circulaient mardi soir sur les réseaux sociaux pour aider les sinistrés, entre autres à se dénicher rapidement un nouveau toit.