La carte annuelle Parcs nationaux édition Bonjour Québec à 50 % de rabais

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) met en vente en ligne la nouvelle édition de la carte annuelle Bonjour Québec qui offre un accès illimité aux 23 parcs nationaux du réseau à 50 % du prix régulier grâce à une contribution de 5 M$ du ministère du Tourisme. « La carte annuelle Parcs nationaux édition Bonjour Québec a connu un succès phénoménal l’an dernier. Elle aura incité la population à non seulement découvrir des sites et territoires naturels exceptionnels, mais aura permis la rencontre de nos artisans, la visite de nos commerces et autres attraits touristiques qui profitent à la santé économique de nos régions. Le retour de cette mesure vise à prolonger la découverte de notre beau Québec. L’accueil chaleureux des Québécois et le charme de nos régions continueront à envoûter, et cela bien sûr, dans le respect des consignes sanitaires », a déclaré la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.