La limite de vitesse sera abaissée à 30 km/h en tout temps près des écoles et des parcs

De nouvelles mesures pour améliorer la sécurité de tous seront mises en place dans certaines rues de la Ville.

Dans un premier temps, les élus municipaux ont adopté un projet de règlement afin de limiter en tout temps la vitesse automobile maximale à 30 km/h aux abords des parcs où l’on retrouve des modules de jeu, de l’ameublement ou qui sont situés à proximité d’une école. Aussi, la grande majorité des zones scolaires deviendront à longueur d’année des zones de 30 km/h, sauf celles donnant sur des rues où la limite de vitesse est de 50km/h, telles que le boulevard du Fort-Saint-Louis, face à l’école Père-Marquette, et le boulevard de Montarville, face à l’école secondaire De Mortagne. Actuellement, cette limite, selon la réglementation municipale, n’est en vigueur que durant les heures de classe. En réduisant la vitesse, un piéton a plus de chances de survivre à une collision à 30 km/h (90 % de survie) qu’à 50 km/h (15 % de survie).

Dans d’autres rues

Ailleurs sur le territoire de la ville, d’autres actions seront prises. Pour ralentir la circulation automobile, un dos-d’âne sera aménagé rue du Père-Le Jeune vis-à-vis le parc et la limite du 714 et du 717.

Une traverse piétonnière sera dressée sur le boulevard Marie-Victorin à l’intersection de la rue De La Broquerie.

Un panneau de sensibilisation à la présence d’enfants sera installé dans la rue De Brullon, entre Thomas-Pépin et De Jumonville.

La rue Fréchette a été sélectionnée pour la mise en place du projet « Ma zone RUEelle ». C’est un espace où les enfants peuvent jouer. La zone sera aménagée entre les numéros 19 et 63. Un sondage sera par ailleurs effectué pour savoir si les citoyens acceptent qu’une telle zone soit aménagée dans la rue De Brullon, entre la limite du 218 et du 220, et la limite du 237 et du 241.

Par ailleurs, quant au problème de vitesse dans le secteur Du Boisé, le Comité de la circulation et du transport de Boucherville a demandé que soit haussée la présence policière dans les rues du Boisé et du Bosquet.

Selon le capitaine Jonathan Ranou, du Service de police de l’agglomération de Longueuil et qui siège au sein du comité, aucun accident majeur ne s’est produit depuis le début de l’année dans les rues du territoire de Boucherville. Cependant, il mentionne que plus de constats d’infraction ont été délivrés par rapport à la période avant la crise sanitaire.