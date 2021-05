Un prix provincial pour le programme d’immersion du Service de police de l’agglomération

Finaliste au mérite Ovation municipale de l’Union des municipalités du Québec en 2020, le service de police de l’agglomération de Longueuil s’est vu décerner le prix Joseph-Beaubien, la plus prestigieuse distinction du concours, pour le Programme de développement professionnel – Immersion de son service de police. Le projet s’est démarqué parmi près d’une centaine de dossiers de candidature soumis par 57 municipalités provenant de 14 régions.

Le Projet Immersion consiste en un stage inédit d’une durée de cinq semaines qui permet aux policiers de vivre une expérience d’apprentissage par immersion. Les participants sont alors plongés au cœur de situations complexes, parfois déstabilisantes, impliquant, par exemple, des citoyens qui vivent des situations d’itinérance ou de pauvreté extrême, des jeunes diagnostiqués avec le trouble du spectre de l’autisme et leurs proches, ou encore, des groupes à risque de marginalisation. Cette initiative sans précédent au Québec s’inscrit dans l’approche de la police de concertation qui repose, entre autres, sur l’écoute des communautés, la compréhension des réalités du territoire et la collaboration avec tous les milieux et secteurs, dont le secteur communautaire.

Honoré de cette récompense, monsieur Fady Dagher, directeur du Service de police de l’agglomération de Longueuil, avait de nombreux remerciements à adresser : « À l’équipe du Service de police de l’agglomération de Longueuil qui a développé ce programme visionnaire, aux 108 volontaires à avoir levé la main, à la Ville d’avoir permis que ce projet devienne réalité, au comité externe consultatif pour leurs conseils et encouragements et, enfin, aux familles, aux organismes communautaires et aux écoles qui ont accepté de nous ouvrir leur porte pour nous faire connaître leurs réalités, parfois bouleversantes, je dis merci! »