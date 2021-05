Une nouvelle centenaire à Varennes!

C’est sous le soleil du 16 mai que Mme Marie-Claire (Brière) Bisson a rejoint sa famille près du fleuve, devant la jolie basilique Sainte-Anne, pour fêter son 100e anniversaire. Les contraintes liées à la pandémie et la température encore froide n’ayant pas permis de souligner l’événement le jour même de ses cent ans le 16 avril dernier, ce ne fut que partie remise.

Avec grande fierté, Mme Bisson habite toujours seule dans son appartement et n’a encore jamais eu recours à un déambulateur pour se déplacer. Veuve dès l’âge de 34 ans et mère de 4 enfants, elle a habité l’île de Montréal jusqu’à 2013 avant de rejoindre à Varennes ses 2 filles, 3 petites-filles et 4 arrière-petites-filles. Elle aime raconter combien, à son jeune âge, elle adorait l’école, y excellait et aurait bien voulu poursuivre de longues études.

Toute sa famille lui réitère son amour et lui souhaite encore de belles années en bonne santé.