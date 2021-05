L’école Louis-Hippolyte-Lafontaine marche pour Valérie Pujol

Les élèves, les enseignants et le personnel de l’école Louis-Hippolyte-Lafontaine, à Boucherville, ont pris une pause de leur routine habituelle afin d’honorer, le 6 mai dernier, leur ancienne enseignante, Valérie Pujol, qui a perdu son combat face au cancer l’été dernier.

Ils étaient pas moins de 305 élèves à déambuler dans les rues avoisinantes de l’école afin de lui rendre un hommage pleinement mérité. Valérie aimait marcher avec ses élèves le matin et c’est pourquoi sa mémoire a été honorée avec un marche-o-thon où un total de 704 kilomètres ont été parcourus.

De plus, une collecte de fonds a permis d’amasser 4 239 $. La moitié de cette somme sera versée à la maison La Source Bleue, une maison de soins palliatifs de Boucherville, alors que l’autre partie servira à acheter des albums jeunesse pour l’école, en l’honneur de la passion que Valérie portait à la lecture. Afin de soutenir l’activité, la maison d’édition Kata a fait un don de livres à l’école.

« Les anciennes collègues de Valérie nous ont approchés avec cette idée, et elle a rapidement été adoptée. Il s’agit d’une belle marque de reconnaissance envers une de nos enseignantes qui a toujours mis le bien-être de ses élèves au premier plan. Elle nous a quittés beaucoup trop tôt, mais non sans laisser une marque indélébile sur ses élèves et ses collègues de travail de par sa générosité et son dynamisme. C’est pourquoi nous n’avons aucunement été surpris de la façon dont les parents, les élèves et le personnel se sont mobilisés afin de lui rendre ce vibrant hommage », a déclaré le directeur de l’école Louis-Hippolyte-Lafontaine, Louis Ricard.

Les anciennes collègues de Valérie, qui étaient à l’origine de cette activité, souhaitent en faire une tradition annuelle.