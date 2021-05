Le directeur des finances de la Ville de Varennes reçoit le prix d’excellence de la COMAQ

La Ville de Varennes est heureuse d’annoncer que lors du 52e congrès de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, le conseil d’administration a procédé à la remise du Prix d’excellence, catégorie Comité à M. Rémi Dubois, OMA, directeur des finances et trésorier de la Ville de Varennes.



Membre de la COMAQ depuis 5 ans, M. Dubois est honoré pour son engagement depuis 3 ans au sein de deux comités. Il est membre du comité de la revue Carrefour, qui lui permet de faire rayonner la profession, notamment par la publication d’articles d’actualité municipale, rédigés par des collaborateurs chevronnés.



« Je suis très heureux de la reconnaissance que les pairs et collègues de monsieur Dubois lui témoigne aujourd’hui. Rémi est un atout pour notre équipe, notamment pour sa rigueur, son esprit d’équipe et son dynamisme », a déclaré Martin Damphousse, maire de Varennes.