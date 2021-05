Travaux de réparation de chaussée prévus sur la route Marie-Victorin dès le 25 mai à Contrecoeur

Le ministère des Transports procédera à des travaux de réparation de la chaussée sur la route Marie-Victorin (route 132), à Contrecoeur, à compter du 25 mai.



Ces travaux entraîneront la fermeture de la route entre les rues Jacques et Pagé durant quelques journées, en semaine, et se termineront pour le début du mois de juin.



Gestion de la circulation à compter du 25 mai, jusqu’en début juin



Du lundi au jeudi, entre 7 h 30 et 15 h

Durant les heures de travail, la circulation sur le tronçon de la route 132, entre les rues Jacques et Pagé, restera possible seulement pour les résidents et pour accéder aux commerces.

Un détour sur le réseau municipal sera mis en place.



En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés ou prolongés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.



(Source : ministère des Transports)