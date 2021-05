Plus de 60% des adultes vaccinés en Montérégie-Est

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a annoncé que le seuil de 60 % de couverture vaccinale a été atteint le 17 mai dernier sur son territoire. Cela signifie qu’au-delà de six personnes de 18 ans et plus sur dix ont reçu une première dose contre la COVID-19 et, à ce jour, plus de 271 000 vaccins ont été administrés. En comparaison, 50,5 % des adultes de la province sont vaccinés. Le CISSS de la Montérégie-Est poursuit sa vaste opération dans les huit sites de vaccination dans la région. Les gens peuvent prendre rendez-vous en ligne sur www.quebec.ca/vaccinCOVID ou encore en composant le 1 877-644-4545. « La vaccination se déroule rondement sur notre territoire et les plages horaires continuent de bien se combler. Nos sites de proximité font en sorte qu’il est facile de se faire vacciner et j’invite de nouveau toutes les clientèles visées à prendre rendez-vous », a mentionné Nathalie Chénier, directrice de la vaccination au CISSS de la Montérégie-Est.