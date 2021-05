Des applications pour prévoir l’achalandage à bord des autobus

Les clients du Réseau de transport de Longueuil (RTL) peuvent maintenant planifier leurs déplacements en connaissant le niveau d’achalandage prévisible de leur autobus à l’arrêt choisi grâce aux applications Chrono et Transit.

« En effet, les clients du RTL pourront maintenant bénéficier d’une fonctionnalité appréciée par la clientèle de plusieurs réseaux de transport en commun à travers le monde. Ainsi, il sera possible de choisir l’heure de déplacement qui leur convient en fonction du niveau de confort souhaité, en termes de proximité avec les autres passagers et du nombre de places assises. Nous ajustons le service au quotidien, soit le nombre d’autobus sur une même ligne, lorsque possible et en fonction de nos ressources, mais cette nouvelle fonctionnalité pour le RTL fournira de l’information complémentaire à notre clientèle. Rappelons que le port du masque est toujours obligatoire dans nos autobus et installations, que les mesures de nettoyage ont été augmentées dès le début de la pandémie et restent rigoureuses, et que les autobus sont sécuritaires et ne représentent pas un lieu de contagion reconnu », explique Jonathan Tabarah, président du conseil d’administration du RTL.

Le niveau d’achalandage est maintenant disponible pour chaque arrêt de la plupart des lignes du RTL du lundi au vendredi. Les clients peuvent mieux planifier leurs déplacements grâce à une prévision basée sur l’achalandage réel des dernières semaines de service. Ils auront ainsi une meilleure idée du nombre de personnes attendues à bord des autobus. Cette information est disponible via deux applications mobiles

La fonctionnalité « niveau d’achalandage » de Chrono

En déploiement dans l’ensemble de la région métropolitaine, la fonctionnalité « niveau d’achalandage » de l’application Chrono est maintenant disponible pour les clients du RTL. Lesniveaux d’achalandage des véhicules sont représentés par une échelle progressive de 1 à 4 silhouettes, allant du vert, au jaune, puis à l’orange. Cette donnée s’ajoute à l’heure de passage en temps réel et à l’information sur l’accessibilité, le tout en un coup d’œil.

L’ARTM travaille également avec le RTL et exo afin d’améliorer le degré d’accessibilité effectif de l’application. À ce titre, des tests seront effectués avec des organismes en accessibilité universelle dès que possible.

Pour plus de détails sur l’application Chrono, rendez-vous sur notre page Web au Chrono – RTL (rtllongueuil.qc.ca).

La fonctionnalité de prédiction du taux d’occupation de Transit

Transit propose cette fonctionnalité à toutes les sociétés de transport collectif qui souhaitent informer leur clientèle du taux d’occupation de leurs véhicules. Lorsqu’une personne considère ses options de transport, une bulle s’affiche au-dessus de chaque véhicule et indique s’il est, par exemple, « habituellement presque vide » ou « habituellement bondé ». On retrouve aussi l’information dans les horaires et le planificateur de trajet, afin d’y accéder à toutes les étapes de planification.

Pour plus d’informations sur Transit, rendez-vous à l’adresse www.transitapp.com.