David Bourassa se rend à la finale nationale du grand défi « Lis avec moi »!

Depuis plusieurs années déjà, l’OBNL « Lis avec moi » propose aux élèves du 2e cycle du primaire, partout à travers le Québec, de participer à un défi de lecture à voix haute. La mission première de l’organisme est de promouvoir le plaisir de lire et la littérature auprès des jeunes.

C’est donc avec une grande fierté que David Bourassa, un élève de 4e année de l’école Boucherville Elementary, participera à la finale nationale du défi.

David, joueur passionné de baseball et de hockey, est aussi un élève très engagé dans ses apprentissages. Après avoir été voté « grand lecteur de sa classe », il a également séduit le jury de son école en lisant un extrait du livre de la collection « Maitre des dragons ». David a par la suite remporté la finale de la commission scolaire Riverside, ce qui l’amène à participer à la finale nationale du défi. Celle-ci se tiendra le 3 juin prochain, de façon virtuelle.

Toute la communauté s’unit pour lui souhaiter bonne chance!

Pour plus de détails sur le défi : https://lisavecmoi.com