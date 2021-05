Première pelletée de terre pour le Polydôme de Varennes

Le maire Martin Damphousse et les conseillers municipaux ont procédé la semaine dernière à la première pelletée de terre, soulignant le lancement des travaux du nouveau Polydôme au parc du Pré-Vert. Il s’agira d’un site de prédilection pour les sports de glace, les rassemblements sportifs et les rencontres de citoyens, en plus d’être un lieu de diffusion, de repos et d’échanges.

Le nouvel aménagement sera conçu selon les normes et les dimensions de la Ligue nationale de hockey. Comparativement à une patinoire traditionnelle, celle-ci sera protégée des fluctuations de la température dues aux changements climatiques. La structure et la toiture seront construites de matériaux durables et de bois qui provient du Québec. Tout comme le bâtiment de la bibliothèque de Varennes, le conseil municipal souhaite que des panneaux solaires soient installés sur la couverture afin que leur énergie alimente l’unité de réfrigération et l’éclairage des lieux.

Le Polydôme sera localisé dans la section du parc située à proximité du pavillon et du stationnement. Cet investissement de 6 M$ constitue un grand legs pour le 350e anniversaire de la Ville de Varennes.

« Ce projet dotera la ville d’une nouvelle patinoire extérieure réfrigérée, ouverte de novembre à mars, en plus d’offrir un terrain couvert en été, ce qui nous permettra d’élargir l’offre d’activités récréatives et communautaires. Il est primordial pour nous d’offrir des installations qui sauront créer un milieu de vie agréable et sécuritaire », mentionne Martin Damphousse, maire de Varennes.

(Source : Ville de Varennes)