Ordre du mérite : la Ville de Boucherville remet trois prix Coup de chapeau : la littérature à l’honneur

Lors de la séance publique du 17 mai dernier, le conseil municipal a remis non pas un, mais bien trois prix Coup de chapeau à des résidants dont les réalisations ont contribué au rayonnement et au mieux-être de la communauté. Anouk Mahiout, Nicole Lavigne et le Club de lecture de Boucherville se sont vu remettre cet honneur.

Anouk Mahiout

Mme Mahiout, auteure bouchervilloise, a remporté le Prix jeunesse 2021 de l’Association des libraires du Québec (ALQ) grâce à son tout premier album jeunesse intitulé Pauline, une petite place pour moi. Mme Mahiout travaille déjà à la production d’un deuxième tome, de même qu’à une adaptation en animation de la série pour lequel la Ville lui souhaite également beaucoup de succès!

Nicole Lavigne

Journaliste de formation et auteure, Mme Lavigne a consacré son sixième et tout dernier roman à la vie du fondateur de Boucherville. À la fois récit et roman historique, L’étonnante destinée de Pierre Boucher rend hommage à ce personnage historique qui a marqué l’histoire du Québec. Les lecteurs qualifient son livre d’histoire fascinante, d’une aventure extraordinaire et d’un livre à lire absolument.

Club de lecture de Boucherville

Le Club de lecture de Boucherville célèbre son 25e anniversaire. Il contribue depuis 1996 au déploiement de la culture dans la Ville en initiant d’autres adeptes et en partageant l’importance de la lecture au quotidien. Au fil des ans, des écrivains de tous les horizons sont venus discuter avec les membres afin de communiquer leur passion pour leur métier et présenter leurs œuvres. Soulignons l’apport de deux membres faisant partie du Club depuis le tout début, soit mesdames Diane Pelchat-Hébert et Gisèle Girard.

« Ce mois-ci, nous soulignons l’amour de la littérature en remettant un prix Coup de chapeau à deux écrivaines bouchervilloises qui se sont démarquées et au Club de lecture de Boucherville qui partage cette passion commune qu’est la lecture. Nous sommes fiers de voir que la culture du livre est au cœur de notre Ville. », mentionne Jacqueline Boubane, conseillère municipale et porte-parole de l’Ordre du mérite de la Ville de Boucherville.