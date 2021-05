Christian Huard candidat du district 5 pour la Voix des citoyens – équipe Mario Lemay

À la suite de l’Assemblée de nomination de Mario Lemay à titre de chef de la Voix des citoyens et candidat à la mairie lors des prochaines élections municipales du 7 novembre prochain, Christian Huard lui succède dans le district 5 du Vieux-Village.

Ce gestionnaire d’une entreprise de télécommunications est résident de Sainte-Julie depuis 1991. Père de famille, il s’est bénévolement impliqué au sein du baseball et a été membre du comité de l’Association du baseball amateur de Sainte-Julie à titre de responsable du financement. Il a également été bénévole pour la guignolée.

« C’est avec fierté que je me joins à l’équipe de la Voix des citoyens. Je participerai aux projets en cours en plus d’œuvrer notamment au maintien de l’excellente santé financière de la Ville, qui trône au haut du palmarès des villes comparables. Notre ville s’est beaucoup développée depuis mon arrivée notamment au niveau du transport, de l’offre de services des activités et des loisirs pour tous les citoyens », indique Monsieur Huard.

« Le soutien aux entreprises locales et les initiatives encourageant les citoyens à l’achat local me sont essentiels. Les besoins de nos commerces julievillois sont importants en ces temps difficiles et nous nous devons de les soutenir », mentionne-t-il en terminant.

(Source : Voix des citoyens – équipe Mario Lemay)