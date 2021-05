Professionnels du milieu communautaire: Une expertise à reconnaître dans Marguerite-D’Youville

Communiqué – On ne pourrait pas s’imaginer traverser cette crise qui nous secoue depuis plus d’un an sans l’expertise des professionnelles et professionnels du milieu communautaire. Ces dernier.e.s se donnent corps et âmes pour les plus vulnérables à l’image de la CDC de Marguerite-D’Youville. Néanmoins, le gouvernement vient de rater une occasion en or d’enfin les reconnaitre à la hauteur de leurs compétences en reportant le dépôt du Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire (PAGAC), qui était attendu ce printemps.

Ce plan était pourtant un engagement de la CAQ lors de l’élection de 2018. En effet, le gouvernement disait à l’époque vouloir mieux soutenir les organismes communautaires, en augmentant le financement à la mission de manière récurrente et structurante. Or, au moment où nous sommes sollicités de toute part et où le gouvernement compte sur l’expertise du communautaire plus que jamais, celui-ci reporte le dépôt du PAGAC sur lequel nous travaillons depuis près de deux ans. Concrètement, ce sont 460 M$ qui sont attendus pour tout le secteur de l’action communautaire annuellement dont on prive les organismes.

Une solution intenable

Alors que tous, élus et citoyens, se tournent vers les organismes pour demander de l’aide et du soutien; que la crise sanitaire met en lumière l’importance que joue le milieu de l’action communautaire dans la société : cette annonce ne pouvait pas plus mal tomber. Forts de leur agilité, les organismes de première ligne ont su, malgré la rareté de ressources, pallier les manques et soutenir les populations les plus vulnérables, mais le sous-financement chronique subi par le secteur entraine une fuite d’expertise de ces professionnels du communautaire vers des milieux où les conditions salariales et d’emploi sont à la hauteur de leur talent. Une situation qui est intenable à long terme.

Pour Lise Bertrand, directrice générale de la CDC MY, « financer de manière responsable le milieu communautaire implique de reconnaitre l’apport essentiel de nos professionnels du milieu communautaire, notamment en leur offrant des conditions d’emplois compétitives et à la hauteur de leurs compétences ». Elle précise par le fait même que « la qualité des services offerts et l’expertise de nos organismes sur le terrain est directement tributaires des conditions de travail que nous pouvons offrir à nos employés. »

Alors que les organismes et les acteurs du milieu communautaire sur le terrain attendaient avec impatience la reconnaissance dûment méritée, la CDC de Marguerite-D’Youville demande au gouvernement de réviser sa décision et de déposer le PAGAC lors de la mise à jour économique de l’automne 2021, ainsi que le financement qui y est associé. Le temps est venu de reconnaitre l’apport essentiel des 60 000 travailleuses et travailleurs et cela passe par un financement responsable du milieu communautaire.

À propos des corporations de développement communautaire

La Corporation de développement communautaire de Marguerite-D’Youville joue un rôle incontournable en matière de développement social et communautaire sur son territoire. Elle offre des services directs aux organismes communautaires de la région, en plus de développer des projets à vocation sociale en partenariat avec les organismes, les citoyennes et citoyens, ainsi que l’ensemble des acteurs du milieu.

La CDC de Marguerite-D’Youville est membre de la Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC), un réseau national qui regroupe 65 Corporations de développement communautaire (CDC) et rassemblant plus de 2 500 organismes communautaires partout sur le territoire québécois, le réseau et ses membres interviennent dans une multitude de domaines : principalement la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la santé, l’éducation, l’emploi, la défense des droits, ainsi que le logement.

Source: CDCMY