Embauche d’une agente facilitatrice dédiée au soutien des chercheurs d’emploi

Communiqué – La MRC de Marguerite-D’Youville a récemment procédé à l’embauche d’une agente facilitatrice en ressources humaines dans le but de bonifier ses mesures visant à combler un maximum de postes vacants dans la région.

Dès maintenant, jusqu’à la fin de la période estivale, les chercheurs d’emploi et les entreprises peuvent profiter du soutien de Cynthia Therrien, dont la principale mission est de les aider à trouver des opportunités à la hauteur de leurs ambitions grâce à un service personnalisé. Pour bénéficier de cet accompagnement, les candidat(e)s intéressé(e)s doivent simplement transmettre leur CV en ligne via le portail emploimargueritedyouville.ca. Madame Therrien est également disponible pour accompagner les entreprises dans la diffusion efficace de leurs offres sur le site d’emploi de la MRC, en plus de faire le pont entre elles et les candidats potentiels.

Madame Therrien a une bonne connaissance des profils recherchés et elle procède régulièrement à l’analyse de tous les CV reçus. Elle est en mesure de concilier les objectifs des candidats avec des emplois de qualité compatibles et situés près de leur lieu de résidence. En consultant les opportunités d’emploi et profitant de l’accompagnement de l’agente facilitatrice en ressources humaines, bon nombre de personnes trouveront l’emploi qui leur permettra de relever de nouveaux défis de carrière.

« Offrir des opportunités de stage aux étudiants permet d’offrir une expérience enrichissante en plus de faire découvrir le marché du travail de notre région aux jeunes qui compléteront bientôt leurs études. C’est dans cette optique que la MRC est fière de donner l’opportunité à Cynthia Therrien, étudiante en communications, d’acquérir de l’expérience sur le marché tout en lui offrant un bon encadrement et des responsabilités qui répondent à ses ambitions », mentionne Sylvain Berthiaume, directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC de Marguerite-D’Youville.

Ce service offert aux entreprises pour faciliter leur recrutement est une des actions concrètes réalisées dans le cadre du plan d’action sur les enjeux de main-d’œuvre de la MRC de Marguerite-D’Youville. La réalisation de cette action est possible grâce au Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins, du gouvernement du Canada, via le programme d’Emplois d’été Canada, ainsi que de la MRC de Marguerite-D’Youville.

Pour ne rien manquer, les personnes intéressées à découvrir les entreprises de la région et leurs nouvelles opportunités d’emploi sont invitées à s’abonner à l’infolettre du site emploi et à visiter la page Facebook créées spécifiquement pour la promotion des emplois disponibles sur le territoire de la MRC.

Source: MRC de Marguerite-d’Youville