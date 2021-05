Déconfinement sécuritaire à Varennes : un premier pas vers la saison estivale

À la suite de l’annonce du gouvernement du Québec du 18 mai dernier, la Ville de Varennes est heureuse d’amorcer un premier pas vers un déconfinement sécuritaire en vue de la saison estivale.



D’ici peu, les terrains de volley-ball du parc du Pré-Vert, les patinoires de roller-hockey du parc du Portageur et du Carrousel, les jeux d’eau des parcs Ki-Ri et du Portageur ainsi que la rampe de mise à l’eau du parc de la Commune seront ouverts et accessibles aux citoyens.



Les citoyens peuvent consulter la page Facebook et le site Internet de la Ville afin d’avoir tous les détails sur les services et activités offerts, les plateaux sportifs accessibles et les différentes consignes en vigueur.



» Nous souhaitons que la réouverture de nos espaces publics se fasse dans le respect des consignes. Il est primordial de poursuivre les efforts de prévention afin de se protéger et de protéger les autres pour ainsi éviter un retour en arrière « , a souligné Martin Damphousse, maire de Varennes.