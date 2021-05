Marcher pour mettre fin à la maladie de Crohn et à la colite

L’invitation est lancée à se joindre à Jennifer Loschiavo, la porte-parole de la marche Gutsy en Montérégie, afin de briser l’isolement, en savoir plus sur la maladie de Crohn ainsi que la colite ulcéreuse et amasser des fonds pour la recherche. La randonnée virtuelle « Gutsy en marche » est le plus grand événement communautaire du Canada au profit des personnes affectées par la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Au cours des 26 dernières années, la randonnée « Gutsy en marche » a permis de récolter plus de 46 millions de dollars pour des projets de recherche qui ont permis de faire des découvertes importantes pour la compréhension du système digestif. Les connaissances ainsi acquises sont des plus utiles pour les chercheurs du monde entier qui peuvent mettre au point de nouveaux traitements et en apprendre davantage sur les causes fondamentales de ces douloureuses maladies. Toute la population est invitée à la randonnée virtuelle « Gutsy en marche » le dimanche 6 juin prochain afin d’aider à mettre un terme à la maladie de Crohn et à la colite. Encore cette année, l’événement se déroulera en ligne, en respectant les règles actuelles de distanciation physique, et les participants se réuniront de façon virtuelle lors d’une célébration en ligne. Présent pour une 6e année, le comité organisateur de la marche en Montérégie est très fier des résultats obtenus jusqu’à présent. Le comité peut compter sur des représentants dévoués depuis de nombreuses années afin d’assurer le succès de cette levée de fonds essentielle à l’avancement de la recherche.