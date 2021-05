Les Amabliens invités à marcher le 30 mai pour la fibrose kystique

Pour une cinquième année, Sandra Gélinas, maman d’un petit garçon de 6 ans vivant avec la fibrose kystique, invite ses concitoyennes et concitoyens à participer à une marche toute spéciale visant à amasser des fonds au profit de l’organisme Fibrose kystique Canada.

« Pour souligner votre soutien à la cause et votre participation au mouvement, marchez, courez et pédalez avec vos ballons à l’effigie de Fibrose kystique Canada, s’est exprimée l’Amablienne sur les réseaux sociaux. Ces ballons sont disponibles gratuitement pour vous à la bibliothèque municipale durant les heures d’ouverture et sur demande à sandra_gelinas@hotmail.com ! »

Cette année, l’objectif de Mme Gélinas est de recueillir 8 000 $ avant la tenue de l’événement. Ce dernier se déroulera dans les rues de Saint-Amable à compter de 10 h le 30 mai prochain. Au moment de mettre sous presse, plus de 4 000 $ avaient déjà été amassés.

« Loïc a été diagnostiqué à quatre semaines de vie, explique-t-elle sur la page où les sympathisants et les âmes généreuses peuvent faire leur don. Chaque jour depuis, je vois mon petit garçon grandir avec une force incroyable, et ce, malgré les petites batailles sur son chemin. La fibrose kystique ne s’arrête pas, ne le définit pas. Je l’aime tellement. C’est mon fils. »

Encore plus loin

Fibrose kystique Canada profite du mois de la sensibilisation afin d’inviter les participants à aller encore un peu plus loin pour soutenir ceux qui en sont atteints et qui doivent surmonter de grands défis au quotidien. Il faut savoir à ce sujet qu’il s’agit d’une maladie génétique qui touche surtout les systèmes respiratoire et digestif. Elle entraîne la production de sécrétions épaisses qui empêchent les poumons et le pancréas de bien fonctionner.

Parmi ses revendications, l’organisme demande par ailleurs un accès au Trikafta, un médicament qui pourrait avoir des bénéfices remarquables sur la santé des personnes souffrant de la maladie et une diminution de 15 % des décès.

Au total, plus de 70 villes au pays participent à la Marche Faites de la fibrose kystique de l’histoire ancienne qui est l’événement de collecte de fonds le plus important de l’organisme au Canada. Depuis sa création en 2005, la Marche a permis de recueillir 38 millions de dollars afin de soutenir la recherche et les soins spécialisés pour les familles canadiennes.

Les personnes qui souhaitent participer au défi, offert en mode virtuel à l’échelle pancanadienne, peuvent s’inscrire sur le site fibrosekystique.ca/marche ou faire un don à l’adresse suivante : cutt.ly/sbpEfjk