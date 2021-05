Bilan routier 2020 : baisse des accidents mais hausse de la motalité

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a rendu public le bilan routier du Québec pour l’année 2020, une année atypique marquée par la pandémie. Le nombre total de personnes accidentées a diminué de 30,3 %, comparativement à 2019, ce qui correspond à 10 617 personnes accidentées de moins sur les routes. Le nombre de personnes blessées légèrement a chuté de 31,3 % alors que le nombre de personnes blessées gravement a diminué de 12,4 %. Bien que le nombre d’accidents soit en baisse, ils ont toutefois été plus mortels avec 9 décès de plus qu’en 2019, pour un total de 340. Sans surprise, les baisses les plus importantes ont été observées pendant les mois de mars, d’avril et de mai, en période de confinement général, alors que la circulation routière était considérablement réduite. Deux causes attirent particulièrement l’attention cette année, soit la surreprésentation de la vitesse dans les accidents graves et mortels, ainsi que l’absence de port de la ceinture dans les accidents mortels. De mars à septembre, la proportion d’accidents mortels ou graves pour lesquels la vitesse a été ciblée comme facteur contributif est passée de 27,1 % au cours des 5 dernières années à près de 32 % en 2020. La proportion de conducteurs ou passagers décédés qui ne portaient pas la ceinture de sécurité a quant à elle été largement supérieure en 2020, soit 34,6 % comparativement à 20,9 % en 2019.