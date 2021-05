Les élections municipales se profilent déjà à l’horizon à Sainte-Julie

Le paysage politique a beaucoup bougé quelques jours seulement après l’annonce de la décision de Suzanne Roy de ne pas se représenter pour un cinquième mandat d’affilée à la mairie de Sainte-Julie. Le conseiller municipal Mario Lemay a été pour sa part choisi pour lui succéder à la tête du parti la Voix des Citoyens, alors qu’une nouvelle formation politique, le Parti de Sainte-Julie – ensemble vers l’avenir, a vu le jour récemment.

Dans une volonté de continuité, Mario Lemay, conseiller depuis 25 ans, a l’appui unanime des autres membres du conseil municipal à la tête de la Voix des Citoyens. Il se dit fort

d’une longue expérience à titre de président de la Commission des finances, il a aussi apporté sa contribution dans plusieurs comités, dont le transport en commun, l’urbanisme, la revitalisation du Vieux-Village, la culture et l’horticulture. De plus, il siège depuis plusieurs années au Conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D’Youville.

« Je suis fier d’avoir fait partie de l’équipe de Suzanne Roy et de tout ce qui a été accompli jusqu’à présent. Je m’engage donc à poursuivre dans la même voie avec la même passion et détermination pour favoriser notamment une vie de quartier animée par diverses activités culturelles ou des services de proximité. Également, de travailler en collaboration avec tous les intervenants du milieu pour faire de notre ville un environnement de vie dynamique », a fait savoir M. Lemay, gestionnaire dans une entreprise spécialisée dans le domaine des finances, marié et père de deux enfants.

Un ouvrage sur la participation citoyenne

La nouvelle formation politique, Parti de Sainte-Julie – ensemble vers l’avenir, sera pour sa part dirigée par Christian Komze, un Julievillois d’origine camerounaise. « Quand je suis arrivé ici il y a 10 ans, je suis tombé en amour avec la ville dès le départ. Et c’est ici que j’ai appris ce que voulais dire le mot « Acclamation » et ça m’a beaucoup questionné, car il est important pour les citoyens de pouvoir faire des choix, c’est un élément démocratique essentiel, et j’ai donc entrepris une réflexion pendant cinq ans à ce sujet. »

Ce n’est donc pas le départ de Suzanne Roy qui a motivé sa décision de se lancer dans l’arène politique puisque son nouveau parti est enregistré auprès du Directeur général des élections du Québec depuis le 23 avril dernier.

Âgé de 43 ans, Christian Komze indique qu’il a créé et dirigé des organisations jeunesse en Afrique, au Canada, ainsi qu’au niveau international. Il est notamment coauteur d’un ouvrage sur la participation citoyenne et il a contribué à la rédaction de politiques familiales pour les villes de Saint-Philippe et de Saint-Mathieu. De plus, il est engagé bénévolement auprès de plusieurs organisations dans sa communauté, notamment comme membre du conseil d’établissement de l’école Arc-en-ciel depuis quatre ans, dont trois à titre de secrétaire.

Christian Komze entend présenter des candidats dans tous les districts de Sainte-Julie et dévoiler bientôt sa plateforme électorale. Au cours des prochains jours, il lancera son site Web ainsi que sa page Facebook.