L’artiste Roger Renaud expose à la salle Les Touillés du Café centre d’art

Les brèves de Boucherville

Durant les mois de mai et juin, Roger Renaud, artiste multidisciplinaire, expose deux grandes toiles de huit pieds et quelques petits tableaux de monotypes à la salle Les Touillés du Café centre d’art, un espace d’exposition dédié aux artistes bouchervillois.

La première grande toile, « Tige en pot », représentant la fragilité et la légèreté de la vie, a été réalisée sur des toiles (stores) appartenant à l’école où l’artiste enseignait entre autres les arts plastiques. L’école voulait s’en départir.

La seconde, « Contre vents et marées », représente le temps qui passe malgré les tempêtes. En se servant de la technique du monotype sur papier de soie, on y trouve des plumes recueillies sur le bord du fleuve Saint-Laurent et des silhouettes de barques à voile, sur une vieille voile de bateau. Cette grande toile a été entièrement réalisée dans des locaux du Café centre d’art.



Des subventions pour la restauration de bâtiments patrimoniaux



La Ville de Boucherville mettra sur pied un programme d’Aide à la restauration et à la rénovation des bâtiments d’intérêt patrimonial pour les années 2021, 2022 et 2023.

Les propriétaires qui souhaitent réaliser des travaux sur leurs résidences construites avant 1975 et désignées à valeur patrimoniale ou historique seront ainsi admissibles à des subventions.

Les demandes seront traitées par ordre chronologique de leur dépôt jusqu’à épuisement des fonds disponibles, soit lorsque le total des engagements conjoints de la Ville (40 %) et du ministère de la Culture et des Communications (60 %) auront atteint 1 000 000 $ pour l’année courante.

Rappelons que l’automne dernier, le gouvernement du Québec a octroyé une aide financière de 3,3 M$ à la Ville de Boucherville pour la mise en valeur et la protection du patrimoine immobilier. L’entente triennale prévoit une enveloppe de 1,8 M$ en aide financière pour la restauration de résidences ainsi qu’une somme de 1,5 M$ à la Ville de Boucherville pour la restauration de bâtiments municipaux patrimoniaux.



Pratt & Whitney de Longueuil premier pôle de vaccination en entreprise

La vaccination en entreprise dans la région a commencé le 8 mai au centre de recherche et de développement de Pratt & Whitney Canada, situé à Longueuil.

Dans un premier temps, les employés de Pratt & Whitney Canada et des entreprises partenaires ont la priorité pour la prise de rendez-vous au moyen d’un lien privilégié sur Clic Santé.

L’objectif initial consiste à protéger les employés des risques de propagation de la COVID-19 en milieu de travail. Par la suite, le pôle de vaccination sera ouvert aux télétravailleurs et familles des employés de Pratt & Whitney Canada et des entreprises partenaires.

La prise de rendez-vous pour la communauté locale sera ensuite accessible sur le site Clic Santé habituel. Pratt & Whitney Canada s’est engagée à vacciner de 15 000 à 25 000 personnes d’ici le mois d’août dans ses installations de Longueuil.



Dons des Lions à l’Hôpital Pierre-Boucher

La Fondation et l’Hôpital Pierre-Boucher ont reçu les représentants du Club Lions de Boucherville, soit Nicole Gonthier, présidente, et André Gagnon, afin d’officialiser leur don de 2000 $ à la suite de la traditionnelle vente de gâteaux aux fruits.



COVID-19 : plus de 50 % des adultes vaccinés en Montérégie-Est

Le 11 mai, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a annoncé que le seuil de 50 % de couverture vaccinale a été atteint sur son territoire. La majorité des personnes de 18 ans et plus ont ainsi reçu une première dose de vaccins contre la COVID-19. Plus de 221 000 doses de vaccins ont été administrées.

« J’encourage les clientèles visées à prendre rendez-vous puisque le vaccin est le meilleur moyen de protection contre la COVID-19 et ses complications », a rappelé Nathalie Chénier, directrice de la vaccination, CISSS de la Montérégie-Est.