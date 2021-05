Un succès pour la Grande soirée de la Fondation Jeanne-Crevier

La Grande soirée virtuelle de la Fondation a remporté un grand succès. Elle a permis d’amasser une somme de 41 037 $ qui sera entièrement consacrée aux résidents du CHSLD.

Les organisateurs remercient les animateurs, Véronique Claveau et Martin Proulx, qui ont su insuffler dynamisme et plaisir à cette soirée. La fondation remercie également les bénévoles qui ont aidé à l’organisation et à la livraison. La Fondation et le comité organisateur sont fiers des résultats de cette activité qui a exigé beaucoup d’organisation et de mesures spéciales à mettre en place en raison de la pandémie.