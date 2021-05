L’UMQ honore le conseiller André Lemay pour ses 20 ans en politique municipale

La Ville de Sainte-Julie félicite le conseiller André Lemay qui a reçu un Hommage aux 20 ans pour souligner deux décennies de vie active en politique municipale le 13 mai lors des Assises virtuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).



Élu comme conseiller pour la première fois en 1999, André Lemay représente fièrement les citoyens du district du Moulin. Résident de Sainte-Julie depuis près de 40 ans, il connaît bien la ville et ses résidents.

Il travaille depuis plusieurs années à offrir des activités permettant aux générations de tisser des liens entre elles et de mieux cohabiter, notamment par son implication au sein du Comité des politiques citoyennes.



Au fil des ans, il a largement contribué au développement du transport collectif à Sainte-Julie, particulièrement avec l’offre de transport collectif local gratuit.



En plus de son rôle de conseiller, il cumule les postes suivants:

•Membre du Comité de suivi du transport en commun•Membre du Comité des politiques citoyennes

•Membre du Comité du Prix des grands Julievillois

•Membre du conseil d’administration de la Régie intermunicipale de l’eau potable Varennes, Saint-Amable, Sainte-Julie (RIEP).



«André Lemay est un conseiller très dévoué et accessible. Les citoyens du district du Moulin sont choyés d’être représentés par lui depuis plus de 20ans», a déclaré la mairesse, Mme Suzanne Roy.



Depuis 1995, l’UMQ rend hommage aux élues et élus qui ont consacré 20 ans et plus de leur vie à la politique municipale. À ce jour, plus de 350 élues et élus ont reçu un tel hommage.