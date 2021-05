La Bouchervilloise Lyne Doyon publie un 3e roman d’introspection féminine

Après les romans Lili Langelier et Noëlle Deschambault, l’autrice Lyne Doyon livre un nouveau portrait de femme, issu cette fois-ci de la « génération Y ».

En librairie depuis la mi-mars, Charlotte St-Arnaud, l’héroïne éponyme du roman, raconte comment une trentenaire bien dans sa peau et sûre d’elle est amenée à réfléchir à son existence et à s’engager sur une autre voie. Alors qu’elle pensait que tout allait bien dans son couple comme au travail, Charlotte voit son quotidien bouleversé du jour au lendemain. Elle décide alors d’entamer un long voyage à la fois sur les routes comme en elle-même, pour explorer ce à quoi elle aspire réellement et se donner la chance de retrouver qui elle est.

En traversant pour la première fois de sa vie une véritable crise, Charlotte remet en question son confort, ses choix, son identité de trentenaire. Femme ronde qui s’assume, elle connaît soudain le doute, mais saura écouter ses aspirations profondes pour vivre sa vie comme elle l’entend, au risque de choquer les membres de son entourage attachés à leur besoin de sécurité. En chemin, elle deviendra même dame de compagnie d’une aînée! L’humour et la tendresse sont au rendez-vous dans ce « road trip » et le récit des amitiés insolites de Charlotte. Une nouvelle fois, l’autrice, originaire et résidente de Boucherville, dépeint avec sensibilité la quête d’une femme pour qui tout devient possible dès lors qu’elle prend le temps de se connaître.

Lyne Doyon exerce la profession de conseillère commercialisation. L’écriture occupe la majeure partie de ses temps libres. C’est avec la publication de Lili Langelier en 2017 qu’elle a entamé sa carrière de romancière. Troisième volet d’un cycle sentimental, Charlotte St-Arnaud propose un autre portrait de femme inoubliable. Publié aux Éditions de l’Apothéose.