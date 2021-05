Journée nationale des Patriotes à Verchères

La section Verchères de la Société Saint Jean-Baptiste Richelieu/Yamaska précise que sa 18e édition de la Journée nationale des Patriotes du lundi 24 mai se fera en mode virtuel, soit sans la présence du public.



Vous pouvez visionner sur la page Facebook de la Société Saint-Jean Baptiste section Verchères, la cérémonie du dépôt des fleurs au pied du buste de Ludger-Duvernay par les dignitaires suivie des discours patriotiques. Le conférencier invité est Jean-François Veilleux, détenteur d’une maitrise en philosophie (esthétique musicale) et doctorant en études québécoises. Il est également auteur du livre Les Patriotes de 1837-38 en Mauricie, professeur d’histoire du Québec et musicien professionnel. Sa conférence, préenregistrée, porte sur Les Patriotes et le passage de Ludger Duvernay à Trois-Rivières ainsi que sur les femmes patriotes.



À voir donc dès lundi 24 mai à 10 h.



Bonne journée nationale des Patriotes à vous toutes et tous !



Paul Brisebois, président de la section Verchères de la SSJB