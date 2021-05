Trop d’autos et trop vite dans le secteur Du Boisé!

Trop de circulation de véhicules, excès de vitesse, et non-respect des arrêts, voilà autant de situations qui inquiètent des résidents du secteur Du Boisé, à Boucherville.

Anne-Marie Dufresne, Nancy Joncas et Christiane Tardif se sont adressées aux élus municipaux lors de leur dernière assemblée publique pour les sensibiliser à ces problèmes récurrents dans les rues Du Boisé et des Bois-Francs. Ces artères sont connues de tout Boucherville et même des conducteurs de gros camions de livraison comme étant des raccourcis empruntés pour se rendre dans le secteur commercial comprenant notamment le magasin Costco, indique Mme Tardif.

« La vitesse et la densité de circulation aux heures critiques de fin de classe et de fin de semaine ont rendu ces rues comme des boulevards où les piétons côtoient les autos qui filent à vive allure », déplore cette citoyenne. « La question est telle qu’elle n’est pas de savoir s’il y aura un accident grave, mais quand ? »

« J’ai un petit garçon de cinq ans et c’est terrifiant d’aller à vélo à partir de ma résidence et même de marcher. La rue du Boisé est devenue un boulevard, et il n’y a pas de trottoirs. Sur les rues des Bois-Francs, Normandie, des Châtaigniers et du Bosquet, les gens roulent à 70-80 km/h, alors que c’est une zone de 40 km/h », précise Mme Joncas.

« Je suis abasourdie par le nombre de véhicules qui passent sur notre rue. On paie une fortune pour habiter ici et c’est plus que dangereux pour nos enfants », remarque pour sa part Mme Dufresne.

Pistes de solutions

Mme Tardif a proposé quelques pistes de solution : limiter la vitesse à 30 km/h et la faire respecter; installer un système de radars photo; prolonger la piste cyclable de Normandie jusqu’à de Montarville pour corriger le risque élevé des piétons et cyclistes sur des Bois-Francs; autoriser la circulation locale uniquement; mettre un sens unique; installer un système de reconnaissance de plaques d’immatriculation; aménager des trottoirs surélevés pour séparer les piétons des automobiles; fermer l’accès arrière du Cosco par une barrière à puce.

À l’étude

Le maire Jean Martel a indiqué que la Commission de la circulation et des transports de Boucherville est saisie du dossier, qu’une analyse sera faite et que des recommandations seront acheminées aux membres du conseil municipal qui prendront les actions nécessaires.