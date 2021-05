Le Festival Classica de retour en personne et en ligne

Le 10e Festival Classica se déroulera sous le thème De Wolfgang à Amadeus. Du 29 mai au 22 juin, plus d’une vingtaine de concerts seront tenus en présence physique et seront également accessibles en webdiffusion.

Parmi les nombreux artistes qui performeront dans le cadre de cette édition anniversaire, mentionnons l’Orchestre Métropolitain sous la direction du chef Yannick Nézet-Séguin, Karina Gauvin, l’Arion Orchestre Baroque, Stéphane Tétreault, l’Ensemble Caprice, Valérie Milot, Luc Beauséjour, Élisabeth Pion, Pentaèdre, Stick&Bow, Denis Plante, Elvira Misbakhova, Nadia Labrie, Isaac Chalk, Benoit Loiselle, Antoine Bareil, Anna-Sophie Neher, Sophie Naubert, Antoine Bélanger, Marc Djokic, Chloé Dominguez, Olivier Godin, Florence Bourget, Marc Boucher, Antonio Figueroa, Cynthia Blanchon, Mathieu Lussier, l’Ensemble vocal Arts-Québec, Jean-Philippe Sylvestre, Ilya Poletaev, Dominic Boulianne, Dominic Painchaud, Caroline Bleau, Matthias Maute et Yukari Cousineau.

« C’est avec beaucoup de bonheur que le Festival Classica reprendra contact, dans le respect des règles sanitaires, avec ses festivaliers. En effet, tout comme les nombreux artistes de talent qui se produiront à l’occasion de notre 10e édition, c’est ce contact privilégié avec le public qui nous a manqué le plus. Qui de plus indiqué que Mozart pour renouer en grand avec le concert vivant? », a déclaré le directeur général et artistique du Festival Classica, Marc Boucher.

« Les concerts de cette édition anniversaire constitueront également une première génération de concerts pour la webdiffusion, laquelle sera complémentaire au volet présentiel et permettra également de rejoindre un public plus large », a ajouté M. Boucher.

Concerts en salle

Les concerts présentés par le Festival seront tenus à la Paroisse catholique de Saint-Lambert à l’exception de la Grande messe en Ut majeur qui se déroulera à l’aréna de Saint-Lambert. Le nombre de places sera réduit en respect des normes sanitaires en vigueur.

Les billets et passeports sont en vente dès maintenant sur le site du Festival : www.festivalclassica.com

Concerts en webdiffusion

Les concerts de cette 10e édition feront également l’objet d’une webdiffusion du 26 juin au 11 juillet, laquelle sera accessible aux donateurs de la toute première campagne de sociofinancement du Festival. Pour contribuer à la campagne et ainsi accéder à cette webdiffusion : www.festivalclassica.com/musicalement-solidaire