COVID-19 : plus de 50% des adultes vaccinés en Montérégie-Est

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est annonce que le seuil de 50 % de couverture vaccinale a été atteint, vendredi dernier, sur son territoire.

La majorité des personnes de 18 ans et plus ont ainsi reçu une première dose de vaccins contre la COVID-19 et, à ce jour, plus de 221 000 doses de vaccins ont été administrées.

Le CISSS de la Montérégie-Est poursuit sa vaste opération dans les huit sites de vaccination de son territoire. Les gens peuvent prendre rendez-vous en ligne sur www.quebec.ca/vaccinCOVID ou encore en composant le 1 877-644-4545.

« J’encourage les clientèles visées à prendre rendez-vous puisque le vaccin est le meilleur moyen de protection contre la COVID-19 et ses complications », a mentionné Nathalie Chénier, directrice de la vaccination, CISSS de la Montérégie-Est.