Boucherville est la première ville participante : le Plan Nous est une expédition au Nunavik pour gourmands d’aventures!

Boucherville est la première ville à participer au Plan Nous lancé par la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec). Les Bouchervillois qui ont soif d’aventures, qui sont sensibles aux enjeux de la biodiversité, et qui sont curieux de découvrir la culture inuit, ont encore quelques jours pour poser leur candidature. Le candidat choisi se rendra au Nunavik du 4 au 12 septembre prochain.

Le Plan Nous est un programme de jumelage entre des communautés du nord et du sud du Québec. Il vise à tisser des liens et à créer des corridors humains à travers la rencontre de représentants de communautés situées aux antipodes du territoire québécois. Il a aussi pour but de faire découvrir la richesse de nos paysages et de valoriser la diversité bioculturelle du Québec.

Ce programme de jumelage, dont le projet pilote aura lieu au mois de septembre, permettra à un Bouchervillois de partir à la découverte du Nunavik pendant neuf jours pour visiter le parc national de Tursujuq afin de mieux saisir les défis de conservation de la diversité bioculturelle dans ce territoire nordique. Tous les frais de déplacement et de séjour seront pris en charge par la SNAP Québec.

Durant son séjour, il sera accompagné d’un ambassadeur originaire de cette région. Par la suite, son homologue viendra à son tour visiter Boucherville et les environs pour vivre une expérience similaire. Les deux personnes ambassadrices devront ensuite témoigner de leur expérience respective dans leur communauté.

Appel de candidatures

Les citoyens de Boucherville âgés de 18 ans et plus qui souhaitent vivre cette expérience ont jusqu’au 30 mai pour soumettre leur candidature.

Le formulaire est disponible au https://bit.ly/Formulaire-Plan-Nous