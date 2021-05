151 millions de dollars pour l’habitation abordable

Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ et Ivanhoé Cambridge se regroupent afin de mettre 120 millions de dollars à la disposition des coopératives, des organismes à but non lucratif (OBNL) et des offices d’habitation pour la construction ou la rénovation de logements abordables. La Fondation Lucie et André Chagnon, Fondaction, la Fondation Mirella et Lino Saputo ainsi que la Fondation J. Armand Bombardier ajoutent collectivement 31 millions de dollars. Ce partenariat stratégique sera géré par l’Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) dès l’automne 2021. Ces 151 millions de dollars mis en commun permettront à des coopératives d’habitation, OBNL et offices d’habitation d’obtenir du financement à long terme pour construire ou pour acquérir et rénover quelque 1 500 logements abordables et familiaux au Québec. Ce partenariat constitue une réponse novatrice au besoin des organismes qui souhaitent répondre rapidement aux occasions du marché visant à pérenniser l’offre de logements abordables au Québec. Ce nouvel outil, offert aux organismes qui veulent promouvoir le logement abordable, s’ajoute aux sources variées de financement disponibles pour l’habitation sociale et communautaire au Québec.