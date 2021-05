Mario Lemay se présente au poste de chef du parti de la Voix des citoyens à Sainte-Julie

Dans un souci de continuité à la suite de l’annonce du départ de Madame Suzanne Roy à la tête du parti de la Voix des Citoyens, Monsieur Mario Lemay, ayant l’appui unanime des membres du conseil municipal, souhaiterait y être nommé.

Fort d’une longue expérience à titre de président de la Commission des finances, il a aussi apporté sa contribution dans plusieurs comités dont le transport en commun, l’urbanisme, le Vieux-village, la culture et l’horticulture. De plus, il siège depuis plusieurs années au Conseil des maires de la Municipalité Régionale de Comté (MRC).

« Je suis fier d’avoir fait partie de l’équipe de Suzanne Roy et de tout ce qui a été accompli jusqu’à présent. Je m’engage donc à poursuivre dans la même voie avec la

même passion et détermination, pour favoriser notamment une vie de quartier animé par diverses activités culturelles ou des services de proximité. Également, de travailler en collaboration avec tous les intervenants du milieu pour faire de notre ville un environnement de vie dynamique », mentionne Monsieur Lemay.

« Je souhaite que les membres soutiennent également ma candidature lors de l’assemblée de nomination. Ceux-ci, répartis dans tous les secteurs de Sainte-Julie, ont été convoqués pour le samedi 15 mai », mentionne-t-il en terminant.