COVID-19 : début de la vaccination chez Pratt & Whitney Canada

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est et Pratt & Whitney Canada sont heureux d’annoncer leur partenariat dans le cadre de la vaste opération de vaccination contre la COVID-19.



Le centre de recherche et de développement de Pratt & Whitney Canada, situé à Longueuil, servira de premier pôle de vaccination en entreprise sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Est.



Le centre ouvrira ses portes dès samedi, le 8 mai. Dans un premier temps, les employés de Pratt & Whitney Canada et des entreprises partenaires auront priorité pour la prise de rendez-vous au moyen d’un lien privilégié sur Clic Santé, selon la priorisation établie par le gouvernement. L’objectif initial consiste à protéger les employés des risques de propagation de la COVID-19 en milieu de travail.



Par la suite, le pôle de vaccination sera ouvert aux télétravailleurs et familles des employés de Pratt & Whitney Canada et des entreprises partenaires. La prise de rendez-vous pour la communauté locale sera ensuite accessible sur le site Clic Santé habituel, toujours dans le respect de la priorisation en vigueur par groupes d’âge.



Faits saillants



L’opération commencera le 8 mai et Pratt & Whitney Canada s’est engagée à vacciner de 15 000 à 25 000 personnes d’ici le mois d’août dans ses installations de Longueuil.

L’ordre de priorité sera le même que dans les autres sites de vaccination partout au Québec.