Souper-bénéfice pour la Fondation Les Amis de la Casa: une soirée virtuelle qui permet d’amasser plus de 40 000$

La pandémie de la COVID-19 aura peut-être empêché la Fondation Les Amis de la Casa de tenir son souper-bénéfice annuel en 2020, mais mercredi dernier les responsables de la Fondation ont réussi à tenir ce 23e événement malgré tout et de façon virtuelle, dans un hôtel de Boucherville. Non seulement l’événement a été présenté devant près de 150 personnes « branchées », mais il a été couronné d’un beau succès avec une récolte de plus de 40 000 $.

Fondé en 1987, Hébergement La Casa est voué à l’accueil, à l’hébergement, au soutien, à l’encadrement et au suivi psychosocial de personnes sans domicile fixe en quête d’une plus grande autonomie et désirant s’investir dans une démarche de changement. Ses services sont répartis à l’intérieur de deux emplacements : la Casa (à Longueuil) qui est un centre d’hébergement pouvant accueillir 20 hommes de 18 ans et plus; et le Relais (à Saint-Hubert)qui est un concept de 22 unités de logement pouvant accueillir 41 hommes avec ou sans enfants.

La réinsertion sociale de ces hommes passe par un soutien et par leur hébergement dans un lieu sécuritaire. L’an dernier, Hébergement La Casa Bernard-Hubert a répondu à un peu plus de 1000 demandes diverses et a hébergé 150 hommes dans ses deux centres, pour des séjours de plusieurs mois dans bien des cas. L’organisme sans but lucratif mise évidemment sur des événements tels que le souper-bénéfice annuel pour assurer sa pérennité.

L’animation de la soirée de mercredi dernier était assurée par Paul Larocque, animateur à LCN-TVA. Alors que la partie musicale a été l’affaire de Laurence Jalbert, auteure-compositrice-interprète. Le groupe musical Trio Amore a pour sa part offert des prestations musicales tout au long du souper.

L’événement était sous la présidence d’honneur de François Beaulne, chef de mission des Nations Unies et auparavant député de Marguerite-D’Youville. Lors de cette soirée, le président de la Fondation, Ronald Tremblay, n’a pas manqué de souligner que la dernière année avait été difficile pour l’organisme qui a dû annuler de nombreux événements, ce qui a inévitablement miné le financement de la maison d’hébergement.

La 24e édition du souper-bénéfice de la Fondation, prévue en 2022, devrait revenir en « présentiel ».