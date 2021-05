Le conseil municipal de Varennes rend hommage à Jacques Durocher

Le 29 avril dernier, un grand Varennois, Jacques Durocher, est décédé. Monsieur Durocher, natif et citoyen de Varennes s’est beaucoup impliqué dans la communauté depuis les années 1980. Il a toujours travaillé à mettre en valeur l’histoire et le patrimoine de Varennes et plus particulièrement le patrimoine bâti du Vieux-Varennes ainsi que le fleuve Saint-Laurent, l’île Sainte-Thérèse et son archipel.



Partageant sans retenue ses connaissances et sa passion, il multipliait les bons coups. Certaines de ses réalisations (conférences, documents, vidéos pédagogiques, etc.) démontrent l’importance et l’impact de sa participation dans le développement du territoire. Grand vulgarisateur et communicateur hors pair, il a su partager sa passion pour l’histoire, le patrimoine, le fleuve et ses îles partout sur son passage.



Conseiller municipal de 1984 à 1992, membre du Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 1986 à 1992 et membre du comité toponymie de 1989 à 1992, il a poursuivi son implication au sein de ce comité jusqu’en 2018 et en fut même le président. Monsieur Durocher s’est également impliqué comme membre au sein du Comité culturel de la Ville de 2008 à aujourd’hui.



Citoyen engagé, il a toujours travaillé à la promotion de l’histoire de Varennes et de la mise en valeur du patrimoine. Il a agi comme consultant bénévole pour la Ville lors de la réalisation d’expositions, de documents ou de conférences ayant trait à l’île Sainte-Thérèse. De plus, il arpentait les îles et îlots en sentinelle et se portait toujours volontaire pour transporter par bateaux les intervenants, les politiciens et les organismes régionaux, désireux de visiter l’île dans un but de protection et de valorisation.



Grand amoureux du fleuve, il était président depuis 2017 du conseil d’administration de l’OBNL Stratégies Saint-Laurent, en plus de siéger au sein du comité de gestion de l’entente de la Table de concertation régionale Haut-Saint-Laurent-Grand Montréal et du comité de pilotage du Collaboratif Grands Lacs. Depuis 2011, il siégeait à titre de président au sein du conseil d’administration du Comité Z.I.P des Seigneuries.



« Le conseil municipal tient à rendre hommage à ce grand Varennois, qui a travaillé d’arrache-pied pour faire connaître les beautés de l’Ile Sainte-Thérèse et de tout notre territoire. Nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses proches collaborateurs. Il a su se démarquer au fil de l’histoire par ses actions pour le patrimoine et pour la communauté varennoise », a affirmé le maire Martin Damphousse.