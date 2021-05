Complexe aquatique de Varennes : nouvelle adresse, nouveau stationnement et nouvelle porte d’entrée

À compter du 7 mai, l’adresse du Complexe aquatique sera le 111, rue de la Rivière. Les utilisateurs devront utiliser le nouveau stationnement réservé au Complexe aquatique qui est situé à l’arrière du bâtiment, accessible par la rue de la Rivière (même rue que le IGA). L’entrée au Complexe aquatique s’effectuera par les portes vertes situées à l’arrière, à proximité de ce stationnement. Une signalisation a été mise en place à cet effet.



Nous vous prions de ne plus utiliser le stationnement avant, ainsi que de ne plus utiliser l’entrée du Complexe sportif de l’École secondaire le Carrefour.



Pour plus d’informations

Téléphone : 450-929-2782

Courriel : c.aqua@ville.varennes.qc.ca