Plus de 180 000 $ pour la Maison de soins palliatifs Source Bleue

Une somme de 180 000 $ a été amassée lors de la Marche pour la Maison de soins palliatifs Source Bleue, et les dons continuent d’entrer.

Malgré la situation particulière et la formule à distance imposée, l’effervescence et l’implication de la communauté étaient au rendez-vous. Plus de 1225 donateurs ont généreusement contribué à cette 12e édition qui se tenait le dimanche 1er mai dernier.

« Nous sommes très fiers et, surtout, extrêmement reconnaissants du soutien et de la générosité des chefs d’équipe, des marcheurs et des donateurs qui se sont mobilisés d’une façon exceptionnelle malgré une deuxième année consécutive à distance. Cela témoigne de l’importance des maisons comme la nôtre et du travail indispensable que les membres de la grande équipe de la Source Bleue accomplissent chaque jour depuis déjà dix ans. », mentionne Sylvie Bouchard, directrice générale, Fondation Source Bleue.

La grande Marche de solidarité porte bien son nom. Preuve d’une solidarité remarquable, la Fondation Source Bleue reconnaît également la collaboration financière exceptionnelle de ses partenaires : Les Emballages Carrousel inc., Desjardins, ArcelorMittal Produits longs Canada, TAS Film, Société d’avocats DEXAR INC. ainsi que Kastello Immobilier Inc