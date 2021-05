« Je vois de la lumière au bout du tunnel! » – Dre Julie Loslier directrice de la DSPM

« Je vois de la lumière au bout du tunnel et j’ai bien hâte de confirmer des annonces qui seront favorables », a lancé la directrice de la santé publique en Montérégie (DSPM), la Dre Julie Loslier, le 5 mai dernier, alors que les cas continuent d’aller en diminuant dans la région.

« Après quatre semaines d’augmentation, ça va bien depuis environ deux semaines où les cas diminuent graduellement. C’est une bonne nouvelle et j’espère que la pente négative va se poursuivre. Il y a présentement 131 éclosions sur le territoire, mais ça demeure des éclosions de petite envergure. Il y a quelques éclosions de plus de 20 cas. C’est surtout dans les écoles et elles demeurent quand même bien contrôlées, ce qui me rend bien confiante pour les semaines à venir avec la vaccination qui se poursuit. »

Selon les plus récentes données de la DSPM, le nombre de cas est demeuré relativement stable ou a diminué dans tous les groupes d’âge, sauf chez les jeunes de moins de 10 ans, alors que les hospitalisations sont en baisse depuis maintenant trois semaines.

On recensait 131 éclosions actives en Montérégie et ce nombre est à la hausse dans tous les milieux, sauf au travail, alors qu’on en comptait 9 en milieu de vie fermé ou de soins; 48 dans les établissements scolaires; 27 en milieu de garde; 46 sur les lieux de travail et 1 dans un événement.

En date du 4 mai, on comptait 21 infections sur le territoire de Boucherville, aucune à Calixa-Lavallée, 15 à Contrecœur, 10 à Saint-Amable, 11 à Sainte-Julie, 10 à Varennes et 10 à Verchères.









Début de la vaccination chez Pratt & Whitney Canada



Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est et Pratt & Whitney Canada sont heureux d’annoncer leur partenariat dans le cadre de la vaste opération de vaccination contre la COVID-19. Le centre de recherche et de développement de Pratt & Whitney Canada, situé à Longueuil, servira de premier pôle de vaccination en entreprise sur le territoire du CISSS. Le centre a ouvert ses portes le samedi 8 mai. Dans un premier temps, les employés de Pratt & Whitney Canada et des entreprises partenaires auront priorité pour la prise de rendez-vous au moyen d’un lien privilégié sur Clic Santé, selon la priorisation établie par le gouvernement. L’objectif initial consiste à protéger les employés des risques de propagation de la COVID-19 en milieu de travail. Par la suite, le pôle de vaccination sera ouvert aux télétravailleurs et familles des employés de Pratt & Whitney Canada et des entreprises partenaires. La prise de rendez-vous pour la communauté locale sera ensuite accessible sur le site Clic Santé habituel, toujours dans le respect de la priorisation en vigueur par groupes d’âge. Pratt & Whitney Canada s’est engagée à vacciner de 15 000 à 25 000 personnes d’ici le mois d’août dans ses installations de Longueuil. L’ordre de priorité sera le même que dans les autres sites de vaccination partout au Québec.