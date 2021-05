Assemblée du 4 mai: le contrat des travaux du prolongement de la rue de la Montagne n’a pas encore été accordé

Voici un résumé de l’assemblée du conseil municipal de Sainte-Julie tenue le 4 mai dernier et diffusée sur la page Facebook de la Ville.

• Les élus ont accordé le contrat concernant les travaux de mise en place d’une surface de roulement sur la rue Charlebois à la compagnie Pavages Métropolitain pour 2 597 856,87 $, toutes taxes comprises, incluant la réserve pour imprévus. Ils ont du même coup donné le contrat concernant des services professionnels pour la surveillance de ces travaux à l’entreprise Laboratoire GS pour 78 658,42 $.

• En marge du projet d’agrandissement des ateliers municipaux, la Municipalité a autorisé la dépense supplémentaire pour le prolongement du bail de location de l’espace d’entreposage appartenant à Poirier immobilier pour 11 957,40 $ toutes taxes comprises et reconduit le budget d’exploitation pour la location du local de huit mois en 2022.

• Le conseil a accordé le contrat concernant les travaux de construction et réfection de pistes cyclo-pédestres sur son territoire à la compagnie Excavation Jonda pour 105 478,07 $, toutes taxes comprises, incluant la réserve pour imprévus.

• Les élus ont approuvé le contrat pour les services professionnels de vérification de l’optimisation des ressources de la Ville de Sainte-Julie pour les exercices 2021, 2022 et 2023 à la firme Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L., pour 55 188,00 $, taxes incluses.

• La Municipalité a proclamé la Semaine québécoise des familles du 10 au 16 mai, ainsi que la Journée internationale de la famille le 15 mai prochain.

Signalisation et règlements

• Le conseil a autorisé l’installation de panneaux d’interdiction de demi-tour sur les rues Lionel-Groulx et du Moulin, entre les rues Laure-Conan et Arthur-Buies, à proximité de l’école du Moulin.

• La Ville a annoncé son intention d’adopter, à une séance ultérieure, un règlement pour modifier le règlement 1174 afin d’augmenter le montant de l’emprunt à 2 530 000 $ pour payer le coût des travaux de réaménagement de la cour et d’agrandissement des ateliers municipaux, d’installation d’une unité de climatisation à la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent et d’installation de débitmètres et accessoires pour le réseau d’aqueduc. ainsi que les frais contingents.

• Les élus ont également adopté le Règlement 1167-4 relatif à la circulation afin de prévoir des dispositions concernant le stationnement sur un terrain de stationnement privé. Les principales dispositions à cet effet sont : le stationnement sur un terrain de stationnement privé sera permis notamment si une entente à cet effet est intervenue entre la Ville de Sainte-Julie ainsi que le propriétaire du terrain privé et une signalisation appropriée devra être installée sur le terrain de stationnement privé. Par conséquent, le stationnement sera permis sur les terrains de stationnement des écoles du Centre de services scolaire des Patriotes situées sur le territoire de la Ville de Sainte-Julie selon les dates et les heures indiquées sur la signalisation installée à ces endroits.

• Lors de la période de questions, Sonia Pépin, du comité citoyen « Sauvons le versant de Sainte-Julie du mont Saint-Bruno » a demandé : « Quant au prolongement de la rue de la Montagne (NDLR : projet de la rue de la Falaise), est-ce que le contrat pour les travaux de construction a été adjugé et, si oui, à quand le déboisement? » Pour sa part, la mairesse a répondu : « Non, ce n’est pas adjugé. Ce n’était pas à l’ordre du jour ce soir. Je l’ai mentionné auparavant et je le répète, ce n’est pas parce qu’il y a un appel d’offre qu’il y a adjudication de contrat. Il y aura adjudication lorsqu’on aura la certitude que toutes les règles et règlements du ministère de l’Environnement, dans ce cas-ci au niveau fédéral, seront respectés. On tient parole et on suit les lois et les règles de gouvernance qui sont dictées pour les municipalités. »