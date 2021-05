Longueuil abolit son Bureau de la culture

Le Bureau de la culture de la Ville de Longueuil vient d’être aboli. Le chef du Bureau Christian Laforce a été remercié la semaine dernière et la douzaine d’employés du bureau ainsi que le budget qui y étaient dédiés relèveront dorénavant de la direction des bibliothèques.



« C’est extrêmement préoccupant! La création du Bureau de la culture répondait à des besoins de la communauté. L’abolir nous fait reculer de plusieurs années en arrière. Est-ce que les organismes et les partenaires de la Ville ont été consultés? Quelle est la stratégie derrière cette décision? Est-ce que le développement de notre culture et le développement de toutes les communautés de Longueuil sont toujours des priorités à Longueuil? Je demande à l’administration municipale d’intervenir publiquement pour éclaircir la situation, et ce, le plus vite possible », a déclaré le chef de l’Opposition, Xavier Léger.



Rappelons que le Bureau de la culture pilotait notamment le développement d’une toute nouvelle politique culturelle. Il était impliqué dans le dossier de l’Église et du parc St-Mark ainsi que dans la réalisation du futur Centre culturel de Longueuil.

La nouvelle a été mal accueillie dans le milieu culturel. L’ex-directrice fondatrice du Bureau de la culture de Longueuil, Thérèse David, a entre autres réagi sur les réseaux sociaux en dénonçant vertement cette décision qui envoie un très mauvais message au monde culturel et qui remet en question la place qu’occupe la culture à Longueuil. « Je suis dévastée, honte pour Longueuil », a-t-elle déclaré.

Finalement, mardi en fin de journée, la Ville a voulu calmer la tempête. « Pour refléter l’importance que la Ville accorde à la culture, et à la lumière des commentaires recueillis auprès des partenaires culturels face à ce regroupement, la nouvelle appellation de ce service s’intitulera le Bureau de la culture et des bibliothèques », a indiqué la Ville de Longueuil dans un communiqué de presse.