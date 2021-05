Le festival Les Diableries de Contrecœur est reporté

Déclaration de Virginie St-Denis, présidente des Événements Diable au cœur

« Alors que la pandémie se prolonge et que les restrictions concernant la tenue d’événements et rassemblements sont toujours en vigueur, le comité organisateur du festival Les Diableries de Contrecœur annonce le report de son édition 2021, qui devait se tenir les 6 et 7 août prochain.

Notre équipe a exploré différentes solutions et a longuement réfléchi avant de prendre cette décision difficile. Chaque année, depuis près de 15 ans, nous organisons avec passion un festival gratuit, intergénérationnel et accessible pour nos concitoyens. Nous avons très hâte de pouvoir reprendre nos activités et d’inviter la population de la région à festoyer au rythme de la chasse-galerie.

Nous continuons de suivre l’évolution de la situation, et soyez assurés que Les Diableries de Contrecœur seront au rendez-vous dès que la reprise des activités du secteur événementiel sera autorisée. »

À propos des Événements Diable au cœur

Les Événements Diable au cœur est un organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine de l’événementiel. Depuis 2006, ses membres bénévoles travaillent sans relâche afin d’offrir à leurs concitoyens une grande fête estivale; Les Diableries de Contrecœur. L’organisme a pour mission d’offrir des festivités gratuites, accessibles et intergénérationnelles à la population contrecœuroise et des environs.

Source : Événements Diable au cœur